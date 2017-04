Foragido do Compaj é recapturado após ameaçar matar cantora gospel, diz PC

Segundo a PC, o homem se passava por investigador de polícia. As ameaças começaram após ela se negar a ter um relacionamento com o presidiário

O homem foi autuado por ameaça e será reencaminhado ao Compaj. Foto: Divulgação/PC

Manaus - O fugitivo da Justiça Irlaliel Sobrinho dos Santos, 25, voltou a ser preso pela Polícia Civil (PC), na tarde desta quarta-feira (5), na zona oeste da capital. De acordo com o delegado Demetrius Queiroz, do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o homem se passava por investigador da PC e ameaçava de morte uma cantora evangélica. As ameaças começaram após ela se negar a ter um relacionamento com o presidiário, segundo o delegado.

O delegado informou, ainda, que Irlaliel era foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e responde na Justiça pelo crime de furto. Além disso, ele tem envolvimento com crimes de ameaça, incêndio, disparo de arma de fogo e lesão corporal.

Conforme o delegado, Irlaliel passou a ser investigado após ameaçar uma cantora evangélica. De acordo com a polícia, a religiosa se negou a ter um relacionamento amoroso com o presidiário e após a negativa, o homem passou a persegui-la. A polícia não informou em qual bairro o homem foi preso.

“Ele passou a 'stalkear' a cantora nas redes sociais e, posteriormente, começou a mandar mensagens via Whatsapp se passando por investigador, criando fatos em que pessoas estariam tentando matá-la. Contudo, era o próprio Irlaliel que mandava mensagens ameaçadoras por outro celular”, disse Queiroz.

Segundo o delegado, Irlaliel já foi preso por violência doméstica contra sua ex-companheira, crime em que chegou a atacá-la com uma faca. O homem foi autuado por ameaça e será reencaminhado ao Compaj.