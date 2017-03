Foragido do Compaj é recapturado em operação no Careiro

Erivan Jesus Ferreira responde por tráfico de drogas e fugiu durante a rebelião que terminou com 56 mortos

O fugitivo foi recapturado na manhã desta quinta-feira . Foto: Divulgação

Manaus – Erivan Jesus Ferreira, foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) desde janeiro deste ano, foi recapturado na manhã desta quinta-feira (2), no Careiro (distante 83 quilômetros de Manaus), durante uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar.

Erivan foi preso em outubro de 2013, com quatro papelotes de pasta-base de cocaína, três porções de maconha, uma sacola para venda de drogas, R$ 54 em espécie, dois celulares, joias e documentos na Rua Adalberto Vale, no bairro Betânia, zona sul da cidade. Ele responde por tráfico de drogas e fugiu durante a rebelião que terminou com 56 mortos.