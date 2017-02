Foragido do Compaj é capturado pela Rocam na zona norte de Manaus

Marcos Fabrício da Silva Souza, 23 anos, foi um dos fugitivos após a rebelião que deixou 57 mortos no Compaj, no dia 1º de janeiro

Manaus - O foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Marcos Fabrício da Silva Souza, 23 anos, foi preso pela equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) na tarde deste domingo (5), após uma denúncia.Ele estava escondido na casa da namorada, localizada na Rua Cumaru, 23-A, bairro Monte Pascoal.

Marcos conseguiu fugir do Compaj após a rebelião que deixou 57 mortos no dia 1º de janeiro. No total, 225 detentos do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e do Compaj conseguiram fugir.

“Recebemos a denúncia e decidimos averiguar. Ao chegar no local, ele tentou negar seu nome, mas depois decidiu assumir e confessou que havia fugido durante a rebelião. O foragido estava na casa em questão desde a noite do último sábado (4)”, informou tenente Rodrigo, do 2° Batalhão de Policiamento de Choque.

O tenente revelou que o foragido é integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN). “Porém, ele não relatou detalhes sobre o que aconteceu naquele dia. Apenas contou que fazia parte da FDN e que aproveitou a confusão para fugir”, explicou.

Silva, que cumpre pena por tentativa de homicídio e roubo, passou o mês de janeiro escondido em várias partes da cidade, mas nos finais de semana tinha o costume de ir até a casa da namorada. “Ele estava preso há 5 anos, mas sua pena é de 8 anos”.

Após a prisão, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde passou por uma triagem e foi devolvido ao presídio de origem, neste caso, o Compaj, localizado o km 8 da BR 174, que liga Manaus a Boa Vista.

A rebelião do complexo penitenciário, no dia 1º de janeiro, durou 17 horas e teve 57 mortos, sendo noticiada em todo o mundo e se tornando o segundo maior massacre brasileiro depois do Carandiru (SP), em 1992.

A Rocam informa que denúncias podem ser feitas diretamento no WhatsApp da equipe pelo número 99280-7574.