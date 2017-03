Foragido do Compaj é recapturado na Ponte do Peixe

Tiago já é responde por roubo majorado, tráfico e associação para o tráfico. Foto: Divulgação

Manaus – Tiago de Araújo, 26, foragido do semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), foi preso na manhã desta quinta-feira (23), por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso. Segundo a polícia, após denúncia ao 181, o suspeito foi detido, em flagrante, na Ponte do Peixe, no Prosamim Gilberto Mestrinho, bairro Raiz.

Tiago já é responde por roubo majorado, tráfico e associação para o tráfico. Ele foi apresentado no 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e seguirá para audiência de custódia.