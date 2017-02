Foragido do Compaj suspeito de matar homossexuais é capturado na zona norte 

Jucenildo Damasceno, o 'Dunga', é suspeito de matar pelo menos 10 homossexuais, junto com o irmão dele, Ricardo Damasceno, 22, em Manaus

Na Delegacia Geral, Jucenildo Damasceno chorou e alegou inocência. Foto: Caique Varella

Manaus - O foragido da Justiça Jucenildo Soares Damasceno, 21, o 'Dunga', foi capturado na manhã desta quarta-feira (15), na casa da namorada dele, na Rua Lobo Guará, comunidade Nobre, Lago Azul, zona norte. De acordo com o delegado Demetrius Queiroz, Dunga é suspeito de matar pelo menos 10 homossexuais, junto com o irmão dele Ricardo Damascena Cunha, 22, em 2013 na capital. Na Delegacia Geral (DG), na manhã de hoje, Jucenildo chorou e alegou inocência.

Queiroz informou que Jucenildo foi preso após denúncias anônimas para o 181 da Secretaria de Segurança Pública (SSP), sobre um foragido que estava andando pelas redondezas da zona norte. "Ele é um dos foragidos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) no dia 1° de janeiro deste ano. Recebemos a denúncia, fomos averiguar e o capturamos", disse Queiroz.

Jucenildo foi preso com o irmão em janeiro de 2014

Foto: Aqruivo-DA

Na Justiça, Jucenildo responde a dois latrocínios e dois homicídios. Ele foi preso com irmão dele no dia 29 de janeiro de 2014.

Na época da prisão, o delegado Orlando Amaral, que era lotado na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) classificou os irmãos como 'maníacos sexuais'. Segundo Amaral, os dois estrangulavam homossexuais e depois os roubavam.

Uma das vítimas foi o estudante de jornalismo Steve Rosth Rocha, 36, encontrado morto a pauladas no dia 29 de novembro do ano passado, em um rip-rap no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

À reportagem, Jucenildo negou os crimes e chorou dizendo que foi torturado a confessar os assassinatos. "Cadê as provas de crime? Ninguém tem", disse.

Na época do crime, os policiais civis da DERFD encontraram com ele e o irmão câmera, celular e notebook das vítimas.

Jucenildo foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.