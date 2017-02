Foragido do Ipat é preso em Iranduba; 125 seguem foragidos após rebeliões em Manaus

No total, 225 detentos fugiram do Instituto Penal Antônio Trindade e do Complexo Penitenciário Anísio Jobim no dia 1º de janeiro

Adenilson Ward cumpria pena por roubo e corrupção de menor. Foto: Divulgação/ Seap

Manaus - Foragido do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) após as rebeliões do dia 1º de janeiro, Adenilson Ward Nisz da Silva, de 19 anos, foi recapturado na manhã desta segunda-feira (6) no Distrito de Cacau Pirêra, Iranduba, localizado a 127 km de Manaus. Com a prisão, 100 detentos dos 225 fugitivos após rebeliões no dia 1º de janeiro já foram recapturados, informou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Adenilson foi preso durante uma ação conjunta realizada pelo Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen) da Seap e pela 8ª Companhia Independente de Polícia Militar de Iranduba (8ª CIPM). A prisão ocorreu por volta das 8h, após uma denúncia de que um foragido estaria em uma residência na comunidade do Cacau Pirêra, e encontrava-se ferido após envolver-se em uma briga na noite anterior.

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, a equipe do Dipen deslocou-se ao município para efetuar a prisão e o deslocamento do interno para a capital. "Chegamos até ele após recebermos denúncias indicando a localização do fugitivo. Não houve resistência por parte dele. Em seguida nossa equipe que estava em Iranduba se deslocou com o interno para Manaus", disse.

Adenilson cumpria pena por roubo e corrupção de menor. Em Manaus o interno foi encaminhado diretamente para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) da Seap, localizada no km 8 da BR-174, onde foram feitos os procedimentos cabíveis, onde posteriormente será conduzido novamente para o Ipat.