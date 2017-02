Foragido do Ipat é recapturado ao visitar a mãe no bairro Tancredo Neves

Sansão foi localizado no momento em que visitava a mãe, na zona leste. Foto: Divulgação/Rocam

Manaus - O presidiário Sansão de Souza Moura, 22, que escapou do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) no dia 1 de janeiro, no início da crise carcerária, foi recapturado, na tarde desta quinta-feira (9), por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). De acordo com informações do capitão Renan Carvalho, ele foi localizado no momento em que visitava a mãe, na Rua das Esmeraldas, no Conjunto Nova Floresta, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Conforme informações do capitão Renan Carvalho, os policiais chegaram ao fugitivo por meio de denúncias. As informações davam conta de que 'Alemao' iria visitar a mãe na tarde de quinta. Quando chegaram ao local, encontraram o presidiário. Sansão, que estava preso provisoriamente por roubo, será reencaminhado ao Ipat.