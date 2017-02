Foragido da Justiça diz que matou jovem porque não recebeu R$ 300 por celular roubado

No site do TJAM, Eder responde por roubo, furtos e receptação. Foto: Caíque Varella

Manaus – O foragido da Justiça Eder Queiroz Nascimento, 34, o Passa Sábado, foi preso por investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por envolvimento no assassinato do jovem Marcos Vinicius Ferreira Lima de Souza, 15, no último dia 4 de fevereiro deste ano, na zona norte de Manaus. De acordo com o delegado Torquato Mozer, da DEHS, Eder matou o adolescente porque ele não repassou R$ 300 da venda de um celular roubado.

Eder foi preso na segunda-feira (20), por volta das 13h, no bairro Tancredo Neves, zona leste, através de um mandado de prisão do Plantão Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Conforme Mozer, Marcos Vinicius foi morto com cinco tiros em um terreno baldio, na Travessa 29, bairro Novo Aleixo, zona norte. "A nossa equipe chegou até o Éder através de um trabalho de investigação. O que nos chama atenção nesse caso é o motivo banal como o Marcos foi morto", disse o delegado Torquato Mozer.

Em depoimento, o foragido afirmou que cometeu vários furtos e roubos na cidade. Segundo ele, em um furto de celular, o aparelho foi repassado para Marcos para vender o produto por R$ 300, porém, a vítima não entregou a quantia combinada e foi assassinada.

No site do TJAM, Eder responde por roubo, furtos e receptação.

Eder foi indiciado por homicídio. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).