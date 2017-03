Foragido da Justiça de São Paulo é preso após invadir casa em Humaitá, diz polícia

Arma foi apreendida e Zaqueu foi encaminhado para a Delegacia Interativa de Humaitá. Foto: Divulgação/ PM

Manaus - O foragido da Justiça de São Paulo, Zaqueu Pinheiro de Carvalho, 56, foi capturado na manhã desta quinta-feira (16), na Rodovia BR-230, quilômetro 50, zona rural de Humaitá, por suspeita de invadir uma propriedade particular com uma espingarda nas mãos e ameaçar o proprietário do local, de acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM).

Conforme a PM, policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para verificar uma denúncia invasão de domicílio e ameaça. Segundo a PM, em diligência os policiais encontraram Zaqueu no interior da casa e apreenderam uma espingarda de calibre .16, com quatro munições.

Na delegacia, após consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), investigadores da Polícia Civil descobriram que Zaqueu era foragido pelo crime de estupro pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Zaqueu foi encaminhado para a Delegacia Interativa de Humaitá, onde foi autuado por invasão de domicílio, porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Ele está à disposição da Justiça.