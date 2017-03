Foragido da Justiça é preso com drogas e armamentos no Dom Pedro

Namorada do foragido, de 16 anos, foi apreendida durante abordagem. Foram encontrados com a dupla 4,5 kg de maconha, uma pistola com seis munições intactas, uma balança de precisão e R$ 1 mil

De acordo com Nascimento, o casal usava documentos falsos. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O foragido da Justiça Ulisses Maquiné dos Santos, 33, foi preso e a namorada dele, uma adolescente de 16 anos, foi apreendida com 4,5 quilos de maconha do tipo skunk, uma pistola calibre 765 com seis munições intactas, uma balança de precisão e R$ 1 mil, em espécie, dentro de um carro, na avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, no fim da tarde dessa sexta-feira (3). O dinheiro foi encontrado nas partes íntimas da adolescente, conforme afirmou o delegado Pericles Nascimento, da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

De acordo com Nascimento, o casal usava documentos falsos. A adolescente portava uma Carteira de Identidade com a data de nascimento adulterada para se passar por maior de idade.

Ulisses estava foragido desde janeiro do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anisio Jobim (Compaj), onde deveria cumprir pena por cinco anos e três meses pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Foto: Sandro Pereira

Ulisses é apontado pela DERFV como um dos traficantes de drogas do bairro Compensa, zona oeste de Manaus, segundo o delegado Pericles Nascimento. Ele a namorada foram abordados quando levavam a droga para uma quitinete alugada por Ulisses, no bairro Manoa, zona norte. "Avistamos o carro com restrição de roubo e fizemos a abordagem. A adolescente estava com uma causa nas pernas onde estava a balança de precisão. Já na delegacia, após uma revista, foi encontrado o dinheiro nas partes íntimas da menor", disse.

O carro modelo HB20 prata, de placa PWT-8437, foi levado para o pátio da DERFV.

Ulisses foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de fogo, uso de documento falso e corrupção de menor. Ainda neste sábado (4), ele será levado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), na BR-174.

A adolescente foi encaminhada à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).