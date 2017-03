Foragido da Justiça é preso por roubos em transporte público

Thiago Nascimento Fernandes disse que começou a roubar com 16 anos e assaltou três ônibus até hoje com a ajuda do irmão dele

Segundo a polícia, Thiago Fernandes sempre usava faca durante os roubos e agia com muita violência durante os crimes. Foto: Caíque Varella

Manaus – O foragido da Justiça Thiago Nascimento Fernandes, 24, foi capturado na tarde da última quarta-feira (8), na Rua Coração de Jesus, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, por suspeita de roubos em transporte público. À reportagem, Thiago afirmou que começou a roubar com 16 anos e assaltou três ônibus até hoje com a ajuda do irmão dele.

Segundo o delegado Calixto Júnior, do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Thiago estava foragido há três meses do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e era investigado por um roubo ocorrido no dia 26 de abril de 2016, ao ônibus da linha 640, na Avenida Torquato Tapajós.

"O Thiago sempre usa faca durante os roubos. Ele costuma agir com muita violência durante os crimes", disse o delegado Calixto Júnior.

A Polícia Civil chegou até Thiago após uma denúncia anônima que um foragido da Justiça estava cometendo assaltos na área da zona norte.

Thiago foi indiciado por roubo. Ele será conduzido ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.