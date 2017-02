Foragido do município de Maués é recapaturado no bairro Compensa, em Manaus

Thiago Lopes de Souza, 22, foi preso na noite de quinta-feira na Avenida Brasil. Foto: Divulgação/ SSP-AM

Manaus - Foragido do município de Maués, Thiago Lopes de Souza, 22, foi preso na noite de quinta-feira (16), na Avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste, após denúncia encaminhada ao Whatsapp da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A ação foi coordenada pela Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop).

Antes da fuga, em fevereiro de 2016, Thiago cumpria pena na Unidade Prisional de Maués em regime fechado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Ele possui um mandado de prisão em aberto desde a fuga naquele município.

De acordo com o secretário executivo-adjunto da Seaop, Orlando Amaral, Thiago foi preso em via pública próximo à um posto de gasolina na avenida Brasil. “Nossa equipe já estava nas proximidades quando recebemos a denúncia via Whatsaap de que ali estaria um possível foragido caminhando em via pública. Nossa equipe foi até local indicado e conseguiu recapturá-lo, sem nenhum tipo de reação à prisão”, disse.

Thiago foi encaminhado à Delegacia Especializada em Capturas e Polinter, que cuida de foragidos de outros municípios.