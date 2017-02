Foragido do Pará é recapturado durante operação na Ponte Rio Negro

João Ramos era foragido do regime semiaberto há cinco meses e estava em Manaus com a família; ele foi preso na manhã desta terça-feira (7)

João ele cumpria pena por assalto a mão armada e falsificação de moeda. Foto: Ney Mendes/ SSP-AM

Manaus - O foragido do Sistema Prisional do Pará, João Ramos dos Santos, 35, foi preso na avenida Coronel Cirilo Neves, próximo à Ponte Rio Negro, zona Oeste de Manaus, na manhã desta terça-feira (7). A ação foi coordenada por policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM)..

De acordo com o secretário executivo-adjunto da Seaop, Orlando Amaral, os policiais faziam abordagem nas proximidades da Ponte Rio Negro, quando foram informados que havia um foragido em uma parada de ônibus.

“A equipe foi até o ponto indicado e durante a abordagem o cidadão disse que se chamava ‘Kennedy’. Fomos até a casa dele e encontramos alguns documentos de justiça, então foi constatado que realmente se tratava de um foragido de outro Estado”, destacou.

João Ramos era foragido do regime semiaberto há cinco meses e estava em Manaus com a família. No Pará, ele cumpria pena por assalto a mão armada e falsificação de moeda. Em setembro de 2016, após não retornar mais à penitenciária, um mandado de prisão foi expedido em seu nome pela Vara de Execução Penal de Santarém/PA.

Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada em Captura e Polícia Interestadual (Polinter), para os procedimentos cabíveis.