Foragido que postou foto durante fuga do Ipat se entrega à polícia

Bryan Bremer se apresentou, nesta quarta-feira, acompanhado de um advogado e foi encaminhado de volta ao Ipat. Ele participou da fuga em massa ocorrida no dia 1º deste ano

Detento postou foto em rede social durante fuga no dia 1º de janeiro deste ano. Foto: Divulgação/Seap

Matéria atualizada às 18h48

Manaus - Bryan Bremer Quintelo Mota, 24, o foragido que ficou 'conhecido' depois de publicar uma foto no Facebook, após fugir do Instituto Penal Antonio Trindade (Ipat), durante uma fuga em massa ocorrida no dia 1º de janeiro deste ano, se apresentou à Justiça nesta quarta-feira (29). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Bryan Bremer era um dos 225 presos que escaparam do sistema prisional no dia 1º de janeiro deste ano, durante o massacre que terminou na morte de 56 presos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

De acordo com a assessoria de imprensa da Seap, na tarde desta quarta-feira, Bryan Bremer se apresentou voluntariamente no Ipat, acompanhado de um advogado.

Segundo a Seap, Bremer, que cumpria pena por roubo e tráfico de drogas, foi encaminhado para os procedimentos de triagem e, em seguida, seguiu para uma das celas do Ipat.

Bryan Bremer ficou 'famoso' na internet após uma postagem em sua página no Facebook, no dia da fuga, na qual ironizava a segurança no Instituto. Após publicar uma foto comendo jaca, durante a fuga, Bremer ainda voltou a usar a rede social, dias após a fuga, informando que estava viajando e que sejava mudar de vida.

A imagem do detento teve milhares de visualizações e circulou pelas redes sociais, gerando diversos memes e piadas. A audácia de Bremer também gerou revolta, por conta da falha no sistema, e da demora em encontrá-lo.

