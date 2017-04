Foragido é recapturado na zona leste de Manaus após denúncia

Polícia constatou que Alexssandro Da Silva Oliveira, 24, havia fugido durante as rebeliões do dia 1º de janeiro

Alexssandro foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Foto: Divulgação/ PM

Manaus – Foragido do sistema prisional após as rebeliões do dia 1º de janeiro, Alexssandro Da Silva Oliveira, 24, foi recapturado na noite de domingo (2) por uma equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na zona leste de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que o foragido estava escondido em uma casa no bairro João Paulo.

A equipe foi ao local e constatou que Alexssandro havia fugido durante as rebeliões do dia 1º de janeiro, que ocorreram no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat).

Alexssandro foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.