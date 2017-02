Foragido do semiaberto do Compaj é preso pela Rocam após denúncia na zona leste 

Denúncia foi feita pela linha direta da Rocam via Whatsapp; homem foi levado ao 14º DIP e encaminhado novamente ao Compaj

Márcio da Silva Mendonça foi preso no bairro Nova Vitória. Foto: Divulgação/ Rocam

Manaus – O foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Márcio da Silva Mendonça, 29 anos, foi preso na madrugada deste sábado (4) pela equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano, no bairro Nova Vitória, na zona leste de Manaus. Marcio havia recebido induto natalino e não retornou para o presídio.

Segundo a Rocam, Márcio foi preso após denúncia via WhatsApp, que informava que ele estava em uma casa na Rua 27 de dezembro, do bairro Nova Vitória.

A equipe se deslocou e encontrou Márcio, que foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e depois encaminhado novamente ao Compaj.

Denúncias para a Rocam podem ser feitas via WhatsApp pelo número 992807574.