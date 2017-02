Foragido do semiaberto do Compaj é preso por receptação de veículo

Sentenciado por tráfico de drogas, detento cumpria pena em regime semiaberto mas estava foragido. Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - O foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Erick Patrick Borges, 29, foi preso, na manhã desta quinta-feira (2), por receptação de veículo. A prisão do foragido foi realizada por equipes do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em ação conjunta com servidores lotados na Secretaria-Executiva-Adjunta de Operações (Seaop) da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com Leonardo Valença, delegado do 15º DIP, o infrator foi interceptado em um conjunto habitacional situado no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital. Conforme o delegado, que coordenou a ação, no momento em que foi abordado Erick Patrick estava conduzindo um veículo modelo Saveiro, roubado no dia 11 de janeiro deste ano, na capital.

“O carro encontrado com ele teve as placas e o chassi adulterados. Erick Patrick também estava em posse de documentos falsos do veículo. Na delegacia constatamos, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), que o infrator havia sido sentenciado a quatro anos de prisão por envolvimento com o tráfico de drogas e cumpria pena, em regime semiaberto, no Compaj, mas estava foragido desde setembro de 2016 da unidade prisional”, esclareceu Valença.

Erick Patrick foi autuado em flagrante por receptação. Ao término dos procedimentos cabíveis ele será encaminhado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade. O veículo apreendido com o infrator foi devolvido ao proprietário.