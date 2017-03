Foragido do semiaberto do Compaj é recapturado no bairro Compensa

Homem cumpria pena por roubo majorado no Compaj. O foragido foi localizado após buscas por suspeitos de um furto registrado no 8º DIP

Breno será levado ao CDPM, onde irá permanecer à disposição da Justiça. Foto: Divulgação/PC

Manaus - O foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Breno Cordeiro Coelho, 21, foi recapturado, na manhã desta segunda-feira (13), na Rua União, bairro Compensa, zona oeste da capital. Segundo o delegado Demetrius Queiroz, do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o infrator cumpria pena por roubo majorado no Compaj e teria deixado de comparecer à unidade prisional. Ele foi localizado após um furto ser registrado na delegacia.

“Ao longo das diligências descobrimos que Breno poderia estar envolvido no furto em questão. Em seguida nos deslocamos até a casa dele, no bairro Compensa, e o conduzimos à delegacia para que ele pudesse prestar esclarecimentos sobre o caso”, explicou o delegado.

Queiroz disse, ainda, que o jovem argumentou, em depoimento, ser foragido da Justiça. “Em seguida entramos em contato com funcionários do Compaj e confirmamos que o processo dele é de 2014. Depois consultamos o processo do infrator junto ao Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, onde constatamos que ele tem uma solicitação de progressão de regime fechado para o semiaberto, solicitada pelo advogado, mas que não teve resposta do juiz”, esclareceu Demetrius.

Ao término dos procedimentos cabíveis no 8º DIP, Breno será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.