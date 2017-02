Foragido do semiaberto do Compaj é recapturado no Campos Sales

Foragido foi encaminhado novamente ao sistema prisional. Foto: Ney Mendes/SSP-AM/Divulgação

Manaus - Anderson de Lima Guimarães, 30, foragido há mais de um mês do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), foi preso nesta quinta-feira (23), na rua Juriti, bairro Campos Sales, zona oeste de Manaus. A prisão aconteceu após denúncia, encaminhada ao 181 (Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas), de que Anderson estava praticando vários assaltos na cidade, utilizando uma moto vermelha e um carro Gol, de placas não identificadas.

Anderson Guimarães cumpria pena por roubo e foi encaminhado novamente ao sistema prisional. De acordo com Orlando Amaral, o foragido não resistiu à prisão.

“Quando chegamos ao local indicado pela denúncia ele estava na residência dos pais e não reagiu à prisão. O Anderson é foragido do regime semiaberto e foi denunciado também por praticar assaltos. Se alguém reconhecê-lo como assaltante, deve ir a um DIP para registrar a ocorrência”, destaca o secretário executivo-adjunto da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop).