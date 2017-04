Foragido do semiaberto do Compaj é recapturado em casa na zona norte

Thiago Maciel Pereira, 27, responde pelo crime de violência doméstica e foi localizado após denúncias no 181. Segundo a polícia, o fugitivo estava dormindo no momento em que foi encontrado

Thiago Maciel Pereira, 27, estava foragido desde dezembro de 2016. Foto: Divulgação/ Seap

Manaus - O presidiário Thiago Maciel Pereira, 27, que estava foragido do sistema prisional desde dezembro do ano passado, foi recapturado na manhã desta quarta-feira (5). De acordo com o secretário executivo adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, o fugitivo foi localizado na casa de outro detento, no Nova Cidade, zona norte de Manaus, enquanto dormia.

Conforme Amaral, Thiago é fugitivo do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e responde pelo crime de violência doméstica. O detento fugiu da unidade, no dia 21 de dezembro.

Thiago foi localizado, após denuncias via Disque-Denúncia 181, na casa de outro presidiário, que está em liberdade provisória, na Rua 42, Quadra 90, no Nova Cidade. Quando os policiais entraram no imóvel, encontraram o fugitivo dormindo.