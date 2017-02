Foragido do semiaberto é recapturado dentro de casa na zona centro-sul

Damião será encaminhado de volta ao Compaj. Foto: Natália Garcia/SSP-AM/Divulgação

Manaus - Damião de Lima Leandro, 23, foi preso, na manhã desta quinta-feira (2), foragido do regime semiaberto do Sistema Penitenciário do Amazonas. A prisão foi efetuada pela Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop) na residência de Damião, na rua Natal, Japiimlândia, zona centro-sul de Manaus.

Damião estava foragido desde dezembro de 2016 quando conseguiu progressão do regime fechado para o semiaberto, e não retornou mais para o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Ele cumpria pena por tráfico e associação para o tráfico de drogas e será encaminhado de volta ao Compaj.

Os policiais da Seaop chegaram até Damião por meio de informações encaminhadas ao 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM).