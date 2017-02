Foragidos de penitenciária de Roraima são presos em Manaus

Um dos presos, segundo a polícia, estava no Amazonas para praticar crimes a mando de uma facção criminosa que comanda o tráfico de drogas em Roraima

Maxuwel Castelo Branco, 23, o "Feijão", e Walteirto de Alemida Silva, 49, o "Goiano" foram presos no domingo. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Os foragidos da Justiça Maxuwel Castelo Branco, 23, o "Feijão", e Walteirto de Almeida Silva, 49, o "Goiano", foram presos, no último domingo (5), em Manaus, após fugirem da Penitenciária de Monte Cristo, em Roraima.

Eles se estabeleceram em Manaus e "Goiano", que é apontado por participar de um triplo homicídio, trabalhava como mototaxista na capital, conforme informaram o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), e o chefe da Divisão de Inteligência e Captura da Secretaria de Justiça de Roraima (DICAP/SEJUS-RR), Roney Cruz.

Já "Feijão", segundo a DICAP, estava no Amazonas para praticar crimes a mando de uma facção criminosa que comanda o tráfico de drogas em Roraima. Eles foram apresentados à imprensa na tarde de ontem.

De acordo com o delegado Adriano Félix, Maxuwel foi preso, na manhã de domingo , por volta de 7h, na casa onde mora, na Rua Santa Helena, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital. Já Walteirto, segundo o delegado, foi preso na tarde do domingo, na Rua Gravatá do conjunto Osvaldo Frota, bairro Cidade Nova, na zona norte. O delegado afirmou que os presos são de "alta periculosidade".

Roney disse que "Feijão" cumpria pena por roubo e homicídio na Penitenciária de Monte Cristo e fugiu em setembro de 2016. O chefe da Dicap afirmou que as prisões são resultado de três meses de investigação. Segundo Roney, Maxuwel faz parte de uma facção criminosa que comanda o tráfico em Roraima e veio à Manaus cumprir ordens da facção.

"Estamos investigando a participação de Maxuwel também em mortes de dois policiais militares e um policial civil ", disse o chefe da Dicap. Ao DIÁRIO, Maxuwel negou participar de facção criminosa, além de negar praticar crimes. No entanto, ele afirmou que veio à Manaus para ganhar dinheiro. "Faria o que viesse para ganhar dinheiro. O que fosse fácil", disse.

De acordo com Roney, Walteirto tem 40 anos de reclusão para cumprir e, em Manaus, conseguiu tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estar trabalhando como mototaxista. "Uma pessoa extremamente perigosa. No momento da prisão, jogou o carro para cima da viatura e ainda bateu em carros particulares", disse Roney.

Conforme a Dicap, Walteirto fugiu da Penitenciária Monte Cristo em 2010. Segundo Roney, Walteirto teve participação em um triplo homicídio, em Goiás, no ano de 1999, que teve como vítimas Jackeline Oliveira Bueno, Lilian Resende Mendanha e Jaime Souza de Moura. Walteirto não quis falar com a imprensa.

Conforme a PC, Maxuwel será encaminhado à Penitenciária de Monte Cristo em Roraima e Walteirto será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), à disposição da Justiça de Goias.