Mãe diz que forjou  sequestro do filho para pagar celular que quebrou em briga

Manaus – A mãe de 23 anos, que forjou o sequestro do filho de um ano e três meses para extorquir os próprios pais, informou à polícia que praticou o crime porque precisava de dinheiro. De acordo com a delegada Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente, Juliana Tuma, a mulher alegou que queria para pagar um celular de uma pessoa que havia quebrado durante uma briga. A suspeita foi presa nas dependências da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na última quarta-feira (21).

Em depoimento, segundo a delegada, a mãe disse que havia se envolvido em uma briga e, durante a confusão, quebrou o celular de uma pessoa. “Ela disse que estava sendo cobrada por essa pessoa, que queria o celular de volta. Ela disse que não tinha dinheiro para pagar porque o aparelho era caro e, por isso, forjou o sequestro do filho para extorquir os próprios pais, porque sabia que pai tinha recebido uma indenização”, lembrou Tuma.

A farsa foi descoberta após o caso passar a ser investigado pela Depca e pela DEHS. A delegada explicou que a mãe falou na delegacia que o filho tinha sido sequestrado por ocupantes de um carro, na última terça-feira (20). À polícia, a mãe informou que não havia esboçado reação durante o ‘sequestro’ porque estava em estado de choque, mas que tinha anotado a placa do veículo.

Durante as investigações, a polícia identificou que a placa anotada pela mulher não era verdadeira. “Nós começamos a desconfiar da atitude da mãe e a chamamos para retornar a DEHS junto com os avós da criança, que recebiam ligações e fotos ameaçando a integridade e a vida da criança a toda hora”, disse a delegada Tuma. Nas ligações, era exigido o pagamento de R$ 7 mil pelo resgate.

De acordo com a delegada, enquanto estava na DEHS, a mãe demonstrou nervosismo, o que despertou a atenção dos investigadores e delegados. “Quando pedimos para uma das investigadoras revistar a mulher, foi encontrado um celular escondido embaixo do seio dela. Esse aparelho continha o mesmo número que os supostos sequestradores se comunicavam com a família”, afirmou Tuma.

Após a descoberta, a mãe recebeu voz de prisão e foi presa em flagrante. Conforme a delegada, mesmo quando estava na delegacia, a mulher continuava mandando mensagem para os pais, se passando por sequestradores. “Ela pediu para ficar sozinha na sala e nós respeitávamos isso. Ela aproveitava esse momento para mandar essas mensagens”, disse a delegada.

Após a prisão, a mulher falou que o filho estava na casa de amigos, no Novo Aleixo. A polícia foi ao local e resgatou a criança. De acordo com a delegada, o menino estava aos cuidados de amigos da mãe, que não tinham envolvimento no crime.