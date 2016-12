AM  fragilizado no Confaz em meio à reforma tributária

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, deste dia 30 de Dezembro, sexta-feira, no DIÁRIO DO AMAZONAS

Coluna Claro & Escuro, todos os dias, no DIÁRIO DO AMAZONAS.

Manaus - No próximo ano, as vantagens fiscais do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) vão estar na pauta de trabalho do governo federal e do Congresso Nacional com a reforma tributária para acabar com a guerra fiscal. A matéria é prioridade para o presidente Michel Temer, ao anunciar que a meta é tornar a legislação mais simplificada. As mudanças vão envolver novos acordos entre os Estados e a União, com as compensações pelas perdas que terão algumas Unidades da Federação. No bojo das discussões, a ZFM sobressai por ser tratada com diferenciação pela Constituição, especialmente no ponto mais sensível de sua vantagem comparativa, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Para levar à frente essas discussões, será necessária uma forte atuação da bancada parlamentar e, especialmente, do peso do governo estadual no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) formado pelos secretários de Fazenda dos Estados. Com a direção do órgão sob denúncias e fragilizada, a representatividade do Estado fica arranhada e enfraquece a defesa dos interesses da ZFM.

Prazo para a renovação do fies termina neste sábado

O prazo para renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) encerra neste sábado e muitos estudantes ainda não fizeram o aditamento. Neste segundo semestre de 2016, 1,5 milhão de contratos devem ser renovados. Os dados são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O aditamento, que deve ser feito a cada semestre, é o processo pelo qual o aluno renova seu contrato e garante a continuidade do financiamento do curso.

Diárias

As diárias do primeiro escalão do governo do Estado foram atualizadas. Secretário de Estado, procurador e ouvidor-geral, além dos comandantes da PM, dos bombeiros, da Policia Civil e do presidente da Comissão Geral de Licitação passaram para R$ 395 no Brasil e US$ 500 (R$ 1.626) para os países de outros continentes. Os valores entraram em vigor na quarta-feira, com a publicação do Decreto 37.529.

Custas

As avaliações judiciais de imóvel urbano passaram a custar R$ 318 por unidade e para estabelecimentos agrícolas, comerciais, industriais e imóveis rurais, o valor passou para R$ 387,29, conforme a nova tabela de custas judiciais definidas pela Lei 4407, de 28 de dezembro.

Retroativo

Após a Assembleia Legislativa do Estado (ALE) aprovar, em dezembro, a nova tabela de vencimentos, os servidores do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) terão os salários corrigidos com valores retroativos a janeiro, conforme o Decreto 4.409, do dia 28 de dezembro. O diretor-geral receberá R$ 17,4 mil, os demais diretores R$ 16,2 mil e os assessores, R$ 14,9 mil.

Ligações

O governador do Estado e o vice poderão utilizar sem pagar do próprio bolso, até R$ 600 por mês nas ligações de celular. Já os secretários de Estado, chefe da Casa Civil e os comandantes militares e da Polícia Civil terão direito à metade. Os secretários executivos e adjuntos, além do procurador e presidentes de autarquias e fundações poderão gastar R$ 150 mensais.



Bolsa Família 1

Até novembro, os valores repassados para o programa Bolsa Família em Manaus totalizam R$ 218 milhões, segundo dados da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). No mesmo intervalo do ano passado, o total de repasses para a capital atingiu R$ 215 milhões.



Bolsa Família 2

O número de famílias que recebem o Bolsa Família em todo o Amazonas cresceu 3% no Estado, segundo dados da Seas. Em novembro do ano passado, 358 mil famílias recebiam o benefícios e, neste ano, este número subiu para 370 mil.

Ao contrário do Natal, cai número de cruzeiros no Ano Novo do Rio de Janeiro

A crise econômica chegou ao Píer Mauá, onde ancoram os navios de passageiros no Rio. O número de embarcações que vão levar seus passageiros para ver a queima de fogos em Copacabana, na zona sul, cairá pela metade, em comparação com o ano passado. Foram dez em 2015 e serão cinco neste sábado. A véspera do Natal, por outro lado, registrou o maior movimento dos últimos dez anos, com quatro navios. As 20 mil pessoas que desembarcaram no Píer em 24 de dezembro e passaram a véspera do Natal no Rio gastaram cerca de US$ 6 milhões na cidade. Elas estavam participando de cruzeiros nos navios MSC Preziosa, MSC Orchestra, Costa Pacifica e Costa Fascinosa.

Deputado vai ao STF para barrar Maia na Câmara

Candidato à presidência da Câmara, o deputado André Figueiredo (PDT-CE) entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) com mandado de segurança, com pedido de liminar, para que a Corte proíba o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de tentar reeleição ao cargo.