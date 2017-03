Frentista é morto com cinco tiros enquanto voltava para casa, em Manaus

Velório do homem ocorreu na manhã desta quinta-feira. Foto: Raquel Miranda/ Diário do Amazonas

Manaus - O frentista Wanderson Andrade de Araújo, 25, foi morto com cinco tiros na Rua Benedito Lira, bairro Novo Reino II, na tarde de quarta-feira (29). O jovem, que também trabalhava em uma distribuidora para seu pai, estava voltando para casa, quando foi abordado em uma esquina da Comunidade Gilberto Mestrinho por dois homens em uma motocicleta.

Segundo o irmão mais velho da vítima, Janderlan Guedes Araújo, 42, além de os rapazes atirarem em Wanderson, acabaram levando sua renda do dia. “Ele trabalhava na distribuidora, com água, e simplesmente atiraram nele. Nunca soube de nada ruim dele. Ele era um trabalhador”, disse ao ser perguntado sobre o suposto envolvimento de Wanderson com drogas.

“Ele estava em pé, conversando em uma porta. Depois ele caiu e ainda continuaram atirando”, detalha Janderlan.

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e está sendo investigado. O velório de Wanderson ocorreu na manhã desta quinta-feira (30), na igreja Assembleia de Deus, na Rua Tobias Barreto, bairro Compensa, onde familiares e amigos do frentista se encontravam.