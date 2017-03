Fugitivo de delegacia do interior é preso no bairro Armando Mendes, em Manaus

Homem foi levado ao 9º DIP para prestar esclarecimento sobre a fuga. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Gil Costa de Souza, 20, foragido da Delegacia Interativa de Polícia de Itacoatiara, foi preso, na tarde desta sexta-feira (24), no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. Gil havia fugido na última quarta-feira (22), da delegacia do município (distante 176 quilômetros da capital), conforme informações do capitão Renan Carvalho, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

Conforme o capitão, o homem foi preso na Rua Multibrás, no Armando Mendes, após uma denúncia anônima para o Disque WhatsApp da Rocam.

Gil tinha sido preso em Itacoatiara por tráfico de drogas, segundo o capitão da Rocam. O homem foi levado ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimento sobre a fuga.