Funcionários são feitos reféns durante assalto no Conselho Estadual de Educação

Manaus - Dois homens armados invadiram, no início da tarde desta segunda-feira (13), a sede do Conselho Estadual de Educação, localizada na Rua José Paranaguá, no Centro de Manaus. Do local, segundo investigadores do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os suspeitos roubaram celulares, notebooks, dinheiro e jóias, e fugiram do local no carro de uma professora, um Ford Ka, cor prata e de placa PHK-6789.

Os investigadores informaram que os homens chegaram a pé. Em seguida, eles renderam todos os funcionários e passaram a roubar os pertences das vítimas. Os assaltantes fugiram do local levando seis notebooks e cerca de dez celulares, segundo a PC.

Após terem rastreado o GPS de uma das vítimas, policiais militares conseguiram localizar o veículo no bairro do Coroado. Eles chegaram a perseguir os suspeitos, mas os criminosos conseguiram escapar após entrar pela contramão em uma rua.

A reportagem esteve na sede do Conselho, mas ninguém foi localizado para falar sobre o roubo. De acordo com vizinhos, as coordenadores do Conselho saíram do local logo após o crime.