Gabarito da prova de seleção para estágio em Direito na Defensoria Pública é divulgado

Manaus - A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) divulgou o Gabarito da prova de seleção para estágio em Direito, realizada neste domingo (19). As questões 34 e 39 da prova objetiva foram anuladas.



A Esudpam recebeu um total de 665 inscrições no processo seletivo para preenchimento de 20 vagas de estágio em Direito em cadastro de reserva, prioritariamente para ocupação de vagas nas unidades da Defensoria Pública das zonas leste e norte de Manaus. Cerca de 40% dos inscritos não comparecerem para a prova, que foi realizada na Universidade Nilton Lins, sob a coordenação do diretor da Esudpam, defensor público Carlos Almeida Filho, com uma equipe de 32 servidores da instituição.

O resultado parcial das provas será divulgado até o dia 07 de abril de 2017 ​e a ​divulgação do resultado final do Processo Seletivo será feita até o dia 17 de abril de 2017, sendo publicada no Diário Oficial da Defensoria do Estado e no site http://www.defensoria.am.def.br.

“Dezessete candidatos serão selecionados para assumir imediatamente as demandas que temos nas unidades da Defensoria nas regiões norte e leste da cidade. Nesse primeiro processo seletivo do ano, a gente esperava no máximo 200 inscritos, mas como somente no primeiro dia 200 estudantes se inscreveram tivemos que nos adequar. No âmbito desses que conseguiram se inscrever e realizar a prova, esperamos que consigamos suprir a demanda que a DPE apresenta atualmente”, explicou Carlos Almeida Filho.

As provas são elaboradas pelos próprios defensores e abrangem conteúdos dos do Direito Constitucional, Administrativo, Civil, Processual Civil, Penal, Processual Penal, Língua Portuguesa e dos Princípios Institucionais da Defensoria Pública e contém 50 questões objetivas e uma dissertativa. O candidato precisa acertar ao menos 50% para entrar na disputa.

Os aprovados deverão participar de Curso de Formação, sob pena de exclusão do certame. O curso será realizado no período de 24 à 28 de abril de 2017 no horário das 08h às 12h na Esudpam.

O processo seletivo terá duração de um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. O contrato de estágio terá prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que o estudante permaneça regularmente matriculado na instituição de ensino e venha atendendo, satisfatoriamente, às necessidades da DPE-AM, não podendo exceder o limite de 24 meses, exceto quando se tratar de estagiário portador de necessidades especiais, nos termos do art. 11, da Lei nº 11.788/2008.

Ao estagiário será oferecida bolsa mensal no valor de R$ 779,00, auxílio-transporte no valor de R$ 132,00, além de seguro contra acidentes pessoais, nos termos da Lei nº 11.788/2008. A jornada de atividade em estágio será de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias, pelo período da manhã.

