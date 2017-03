Garis feridos em acidente com micro-ônibus recebem alta hospitalar, em Manaus

Veículo colidiu em poste na Avenida João Câmara com a Avenida Nathan Xavier. Foto: Divulgação/ Manaustrans

Manaus - Os garis da empresa Mamute, que prestam serviços à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), envolvidos em um acidente com o micro-ônibus de trabalho, na tarde de sábado (18), receberam alta hospitalar, segundo informações da Prefeitura.

O prefeito em exercício, Marcos Rotta e o Secretário da Semulsp, Paulo Farias, do local do acidente, deram suporte ao atendimento às vítimas. A Amazonas Energia, atendendo prontamente ao chamado do prefeito, também esteve no local para manutenção do poste atingido e o pronto restabelecimento das ligações de energia.

O micro-ônibus levava 25 trabalhadores da capinação e deslocava-se do Campo do São Jose (Zona Leste) para a Avenida Nathan Xavier (Novo Aleixo – Zona Norte), para mais uma rota de trabalho.

A Prefeitura acompanhou os trabalhadores desde o atendimento médico à liberação na saída do hospital.

Segundo a empresa Mamute, até as 21h de sábado, todos os funcionários receberam alta, incluindo duas trabalhadoras grávidas que receberam tratamento diferenciado. A Mamute informou à Prefeitura que todos os medicamentos prescritos foram providenciados e fornecidos a cada colaborador.

Neste domingo (19), o setor de Recursos Humanos da empresa, em conjunto com a Semulsp, entrou em contato com todos os envolvidos no acidente para se certificar da recuperação dos trabalhadores.