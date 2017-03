Garis ficam feridos após micro-ônibus colidir em poste, em Manaus 

Acidente ocorreu na tarde deste sábado. Foto: Divulgação/ Manaustrans

Matéria atualizada às 16h41

Manaus - Um micro-ônibus que transportava 25 garis colidiu em um poste na tarde deste sábado Avenida João Câmara com a Avenida Nathan Xavier, na zona norte de Manaus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), oito ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o local e as vítimas foram levadas ao Hospital João Lúcio.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o acidente ocorreu por volta de 14h. .

Segundo nota da Prefeitura, o prefeito em exercício, Marcos Rotta, esteve no local com o subsecretario da Semulp, José Rebouças para averiguar o acidente. A Amazonas energia já foi acionada pelo prefeito e a Prefeitura acompanha a situação clínica de todos os feridos.

A empresa do veículo, Mamute, prestou toda a assistênciaaos trabalhadores. A Prefeitura de Manaus acompanha a situação e também presta a assistência necessária ao acidente.