No AM, R$ 50 milhões gastos com monitoramento não evita assaltos à escolas estaduais

Assaltantes pularam o muro para invadir a Escola Estadual Roberto dos Santos Vieira, na última terça, e levaram celulares e pertences de alunos e professores. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - O Governo do Estado pagou, nos últimos três anos, R$ 50.467.305,31 para a empresa IIN Tecnologia, que gerencia o Centro de Operações em Segurança Escolar (Cose), segundo dados do Portal da Transparência do Amazonas. Há seis anos a segurança nas escolas foi substituída pelo Cose, que faz o monitoramento e auxilia na recuperação de bens roubados dentro das dependências das unidades de ensino.

Mesmo com o serviço de monitoramento, nos últimos dias foram registras invasões em duas escolas da rede pública de ensino. No dia 17, dois assaltantes usando mascaras, invadiram a Escola Estadual Antogildo Pascoal Viana, na Avenida Jerusalém, Novo Israel, Zona Norte. A mesma escola voltou a ser assaltada nessa segunda-feira (20) pelos mesmos criminosos, que desta vez estavam com um facão e um terçado. Na terça-feira (21), três assaltantes armados invadiram a Escola Estadual Roberto dos Santos Vieira, na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, e fizeram alunos de reféns.

Na última terça-feira (21), três assaltantes armados invadiram a Escola Estadual Roberto dos Santos Vieira, localizada na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, e fizeram alunos de reféns durante o crime. De acordo com informações do tenente da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Rômulo Wilhians, o trio pulou o muro da escola e fez alunos do 7º e 8º ano reféns, que no momento da invasão, estavam em aula. Os criminosos levaram celulares, bolsas, mochilas, pertences pessoais das vítimas alunos e professores.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), Marcus Libório, destacou que o número de assaltos nas escolas da rede pública de ensino vem crescendo a cada ano. Mesmo sem ter um levantamento de dados oficial, ele conta que em média duas escolas são assaltas por semana.

Manifestação

Revoltados com a falta de segurança nas escolas públicas, alunos, professores e pais de alunos da Escola Estadual Antogildo Pascoal Viana, no Novo Israel, pretendem realizar às 18h30 desta sexta-feira (24), uma manifestação pedindo mais segurança. De acordo com a estudante Beatriz Ribeiro Claudio, 17, os manifestantes pretendem caminhar até a Avenida Torquato Tapajós, com cartaz pedindo que a polícia atue mais no entorno da instituição de ensino. “O problema é essa falta de segurança no entorno da escola, que não tem iluminação e nem policiamento, o que acaba facilitando os roubos”, disse.

De acordo com a estudante, a escola não possui guarda na portaria, apenas câmeras de vigilância que são monitoras pelo Cose. Porém, ela ressalta que apenas duas câmeras atualmente funcionam.

A reportagem solicitou da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc) a quantidade de assaltos registrados em escolas estaduais no último ano, mas a secretaria não informou o número. Sobre os problemas com as câmeras, a Seduc negou que eles estejam com problemas, assim como a iluminação no entorno das escolas. A secretaria informou, também, que solicitou o reforço no policiamento na área próxima a Escola Estadual Antogildo Pascoal Viana, onde será realizado o protesto hoje para falar da falta de segurança nas escolas.