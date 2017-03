Gerente de banco de Autazes e esposa morrem após carro capotar na AM-254

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (1º). Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Um acidente de trânsito deixou três pessoas mortas e outras quatro feridas, na manhã desta quarta-feira (1º), no km 72 da rodovia AM-254, que liga Manaus ao município de Autazes. O gerente do Banco do Brasil do município, Manoel Iris Teles de Andrade, 59, e sua esposa Hosana Bragança de Andrade, 34, morreram na hora. A cunhada de Hosana, Daiana Pereira Porto, 23, morreu ao dar entrada no hospital de Autazes.

Os irmãos Amelissa Bragança de Andrade, 6, e Victor Gabriel Bragança de Andrade, 8, filhos do gerente, seu tio Ezequiel Bragança, 32, e prima Kiara Pereira Andrade, de um ano, sofreram diversas escoriações pelo corpo e encontram-se internados em um hospital de Manaus que não foi informado. O quadro clínico dos sobreviventes ainda não foi divulgado.

De acordo com informações da Polícia Militar, a família saiu do município, em um carro modelo S10, cor prata, de placa não identificada, com destino a Manaus, quando o motorista perdeu o controle do veículo e capotou na estrada. A polícia não soube informar se o veículo trafegava em alta velocidade e nem as causas do acidente que ainda estão sendo apuradas.

A Prefeitura de Autazes divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do gerente do banco. “A Prefeitura de Autazes, através do Prefeito Andreson Cavalcante, se solidariza pela perda lamentável do Sr. Manoel Iris Teles de Andrade, Gerente do Banco do Brasil do Município, sua esposa Sra. Hozana Bragança de Andrade e Daiane Pereira Porto que faleceram no grave acidente ocorrido na estrada AM 254, na manhã desta quarta-feira (01). Prestaremos toda a assistência aos sobreviventes e desde já deixamos nossas condolências às vítimas e familiares. Que Deus os receba no aconchego de Seus braços. Descansem em Paz!”.