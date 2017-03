Governo prefere gastar milhões na cheia do que retirar moradores de áreas de risco

Quatro municípios do Amazonas já declararam que estão em situação de emergência. Foto: Divulgação/Defesa Civil do Amazonas

Manaus - Cerca de R$ 38 milhões foram gastos na última grande enchente com ajuda humanitária para municípios em situação de emergência por causa da cheia no Estado. Este ano, quatro municípios já estão nessa situação, dois deles já tiveram o estado de emergência reconhecido pelo Estado, sendo que os rios devem continuar subindo até junho. Conforme a Defesa Civil, a retirada das famílias, para evitar gastos milionários durante as cheias, não é viável por uma questão cultural e antropológica.

Conforme o secretário-adjunto da Defesa Civil, Hemógenes Rabelo, a população ribeirinha é tratada como população tradicional e a retirada das famílias das áreas atingidas pela cheia proporcionaria um desequilíbrio na ocupação territorial.

“Eles não saem, não adianta tirar da área que fica alagada. É uma questão antropológica de população tradicional ribeirinha. Aquela área é onde eles construíram a vida deles. Por mais que eles sofram com aquilo eles não querem sair, eles constroem a maromba e continuam. É danoso para retirar”, explicou.

Os R$ 38 milhões gastos na última cheia, em 2015, se referem, segundo Hemógenes, a R$ 8 milhões do Governo Federal e o restante do Estado.

Ao todo, 12 toneladas de ajuda humanitária foram enviadas a Guajará e Ipixuna. Os dois municípios tiveram a situação de emergência comprovada pela Defesa Civil e estão aptos a receber o material enviado, correspondente a alimentos não perecíveis, medicamentos para a saúde básica, hipoclorito de sódio para prevenir doenças de veiculação hídrica com a purificação da água, redes de dormir e material de higiene pessoal, suficientes para 20 dias.

Na última semana de fevereiro, os municípios de Itamarati e Eirunepé decretaram a situação de emergência. Segundo o decreto, a inundação do Rio Juruá, que margeia a maioria das comunidades ribeirinhas e das ruas da cidade de Itamarati vem crescendo alarmantemente, colocando as famílias atingidas em situações de emergência. Ao todo, no município de Itamarati, são 943 famílias, cerca de 3.774 pessoas afetadas pelo nível da água do rio.

O município de Eirunepé alegou que o Rio Juruá já ultrapassou a marca tolerável de 17,50m de seu leito normal, em cerca de dois metros. A cheia afetou 2.100 famílias em quatro bairros e comunidades rurais. As vias de acesso da cidade também estão comprometidas, segundo o município.

As cidades precisam agora, segundo o secretário-adjunto, enviar os documentos para o reconhecimento da situação de emergência para que possa receber a ajuda humanitária. Para a efetivação dos decretos de situação de emergência é necessário o correto preenchimento de dados, como a descrição de áreas afetadas, danos humanos e prejuízo sócio- econômicos, conforme informou a Defesa Civil.

“Outro problema para retirar as famílias dessas áreas é que compromete até a atividade agrícola. Nós vamos até o município para manter, inclusive, a segurança psicológica dos moradores, para que eles não achem que estão abandonados”, complementou Rebelo.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, outras três cidades da mesma região estão sendo monitoradas e permanecem em alerta, emitido no último dia 10 de janeiro. As cidades de Juruá, Carauari e Envira permanecem em Situação de Alerta, com possibilidade de evolução para Situação de Emergência.

No ciclo natural de enchente do Estado, a região do Juruá é sempre a primeira afetada, porque, segundo o órgão, as características físicas do rio, que possui leito estreito, facilitam a elevação do nível da água nas localidades.

A Defesa Civil informou que o último registro de enchente na calha do Juruá foi em fevereiro de 2015, quando pelo menos 9 mil famílias foram afetadas pelo desastre, em cinco cidades.

Naquele ano, dos 62 municípios do Amazonas, 46 decretaram Situação de Emergência e dois (Boca do Acre e Anamã), Estado de Calamidade Pública. Foram mais de 460 mil pessoas afetadas e atendidas, segundo a Defesa Civil do Amazonas.