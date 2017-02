Grávida é presa após furtar vestidos de loja em shopping de Manaus, diz polícia 

Segundo o delegado, mulher disse ter furtado as roupas, cada uma no valor de R$ 149, para revendê-las e comprar enxoval para o bebê dela

Caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na zona leste de Manaus. Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Manaus - A atendente Nivia Rocha Farias, 33, grávida de oito meses, dependente química, foi presa, na manhã de segunda-feira (6), suspeita de furtar dois vestidos de uma loja, localizada dentro de um shopping, na Avenida Autaz Mirim, no bairro São José, zona leste de Manaus, segundo informou o delegado João Victor Tayah, plantonista do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a mulher foi presa e encaminhada a uma audiência de custódia ontem. O delegado afirmou que Nivia disse ter furtado as roupas, cada uma no valor de R$ 149, para revendê-las e comprar enxoval para o bebê dela.

Segundo o delegado, os dois vestidos foram apreendidos com Nivia e devolvidos para a lojista, de 34 anos, que foi quem denunciou a mulher à polícia. “Segundo a vítima, ela foi sorrateira e já tinha furtado a loja outras duas vezes”, disse Tayah, acrescentando que a atendente é dependente química e é viciada em oxi e cocaína.

Nivia foi autuada por furto e o delegado afirmou ter determinado o pagamento de uma fiança, no valor de R$ 350, para liberá-la. Segundo o delegado, ela não pagou a fiança, porque não tinha condições de fazer o pagamento, mas foi encaminhada, ontem, a uma audiência de custódia, cuja conclusão a reportagem não teve acesso. Tayah acrescentou que Nivia já foi presa por lesão corporal e já assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por injúria.