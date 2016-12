Após ser preso, Prefeito de Maraã chega a Manaus sob gritos de 'assassino'

Luiz Magno foi preso na tarde desta quarta-feira (21) por suspeita de participação na morte do então prefeito do município, Cícero Lopes, em fevereiro deste ano

Luiz Magno Praiano Moraes (PMDB) chegou às17h30 em Manaus. Foto: Eraldo Lopes

Matéria atualizada às 19h36

Manaus - O prefeito de Maraã, Luiz Magno Praiano Moraes (PMDB), preso na tarde desta quarta-feira (21), chegou às 17h30 no terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes (Eduardinho), na zona oeste de Manaus. De acordo com a polícia, Luiz Magno fará exame de corpo de delito no Insitituto Médico Legal (IML) antes de ser encaminhado para o Centro de Detenão Provisória Masculino (CDPM). Ele é suspeito de participar da morte do então prefeito do município, Cícero Lopes (PROS), assassinado no dia 28 de fevereiro deste ano, com um tiro de espingarda nas costas.

Veja a chegada do prefeito:

Um pequeno grupo recebeu o prefeito preso no aeroporto aos gritos de 'assassino'. Luiz Magno chegou algemado, escoltado por policiais civis e membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A irmã do prefeito assassinado, Maria do Carmo Lopes da Silva, 54 anos, disse à reportagem no local que a família sempre suspeitou do envolvimento de Luiz Magno no assassinato.

"Nós suspeitamos porque o município é pequeno, ele era vice-prefeito, queria fazer papel de prefeito e não em comum acordo. As desavenças entre eles começaram, levando até essa situação de assassinato. Hoje está ai a prova para quem desacreditou no que dizíamos", disse.

O Comandante da Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento do Interior (CPI), informou que houve reforço no policiamento em Maraã. Foram descolados para o município, um oficial e seis soldados para fins de policiamento em caso de possíveis manifestações populares violentas.

Leia mais sobre o caso:



Prefeito de Maraã é assassinado em frente de casa, com um tiro nas costas

Três são presos suspeitos de envolvimento em morte do prefeito de Maraã, diz SSP

Morte do prefeito de Maraã foi motivada por dívida de R$ 40 mil, diz PC

Filha de Cícero Lopes pede prisão do atual prefeito de Maraã

O caso

O prefeito de Maraã, Cícero Lopes, foi assassinado com um tiro nas costas no dia 28 de fevereiro deste ano. De acordo com o coronel James Frota, comandante da Polícia Militar, o prefeito estava na frente de sua residência, por volta das 19h, quando levou um tiro. Lopes chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu ao ferimento.

No dia 4 de março deste ano, Lázaro Moraes de Assis, 40, Aldemir Alves de Freitas, 40, e Marcos Aleksandro Praiano da Silva, 25, foram presos apontados como mandantes do assassinato de Cícero Lopes, então prefeito de Maraã (distante 632 quilômetros de Manaus).

Na época da prisão, o delegado Ivo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que a motivação do crime é uma dívida de R$ 40 mil que o suspeito Aldemir tinha com o prefeito. "O Aldemir é dono de postos de combustível no município e prestava serviços de venda do produto para a prefeitura", afirmou.