Grupo assalta loja na Avenida Grande Circular e leva celulares e dinheiro

Uma mulher grávida e mais cinco homens entraram no local se passando por clientes e depois anunciaram o assalto; ação foi filmada pelas câmeras do local

Assalto ocorreu em loja na manhã desta quinta-feira, no bairro São José. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Uma grávida junto com outros cinco homens levaram, na manhã desta quinta-feira (16), celulares e dinheiro em um assalto a uma loja de eletroeletrônicos, localizada na Avenida Grande Circular, no São José, zona leste de Manaus. De acordo com testemunhas, os suspeitos fugiram em três motocicletas. A ação foi gravada pelo sistema de câmeras do local.

Funcionários, que preferiram não ser identificados, informaram que um dos assaltantes entrou sozinho e em seguida a mulher, junto com outros suspeitos, entraram no local se passando por clientes. Logo em seguida, anunciaram o assalto.





Suspeitos foram identificados por câmeras do local

Foto: Reprodução



Comerciantes que trabalham em bancas no lado de fora da loja viram a ação e foram ameaçados de morte por outros criminosos que pilotavam as motos usadas na fuga.

"Vimos que um deles estava na frente da loja. Outros dois ficaram mais à frente monitorando. Quando os três saíram da loja, subiram na moto e fugiram", lembrou um dos motoristas, que não quis ser identificado.

Da loja, segundo os funcionários, o grupo levou celulares e dinheiro, porém, a quantia não foi informada.