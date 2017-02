Grupo assalta loja e faz sete pessoas reféns na Cidade Nova, diz PM

Grupo foi abordado quando tentava fugir em um carro roubado, na zona sul. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - Três homens foram presos e uma adolescente, de 17 anos, foi apreendida, na tarde desta quarta-feira (22), suspeitos de assaltarem uma loja de roupas e joalheria, na Rua Santa Cecília, comunidade Colônia Santo Antônio, bairro Cidade Nova 1, zona norte de Manaus. Conforme o aspirante a tenente Danielson Assef, da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o grupo ainda fez sete pessoas reféns durante o crime, entre elas duas crianças, sendo um bebê de 11 meses e um menino de 2 anos de idade.

Segundo o aspirante, Lucas Santos de Castro, 22, Diogo Andrade Ferreira, 26, Michael Medeiros da Silva, 29, e a adolescente de 17 anos foram abordados quando tentavam fugir em um carro roubado, na esquina das Avenidas Carvalho Leal e Borda, no bairro Cachoeirinha, zona sul. Eles foram apreendidos em posse de uma pistola calibre 380 mm, um revólver calibre 38, além de roupas, bolsas, relógios e joias levadas durante o assalto.

A proprietária da loja, Samilys da Silva Fárias, 23, contou que a adolescente entrou no estabelecimento com um dos suspeitos e anunciou o assalto. “Eu e meus dois filhos, além dos meus sogros e uma cliente fomos mantidos reféns e ameaçados de morte. Como nos fundos da loja é nossa casa, meus pais, que estavam lá dentro, também foram mantidos reféns. O restante ficou do lado de fora. Era a menina quem recolhia os objetos”, disse.

De acordo com o aspirante da 1ª Cicom, os suspeitos foram localizados após uma denúncia ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), informando a localização do quarteto.

Os três homens foram apresentados no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestarem esclarecimentos sobre o crime. A adolescente foi apresentada na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).