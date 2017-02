Grupo é detido após sair para passeio com viatura da Polícia Civil 

Bruno Oliveira e a namorada dele, Sabrina Lira, foram detidos, na madrugada deste domingo, em um posto de gasolina. Foto: Divulgação

Manaus – O pintor Bruno Souza de Oliveira, 24, a namorada dele, Sabrina da Silva Lira, 18, e Kelly Jaqueline Araújo, 19, foram detidos e uma adolescente de 17 anos apreendida, na madrugada deste domingo (19), após serem flagrados em uma viatura descaracterizada do 23 ° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo informações da polícia, por volta das 3h, a 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recebeu uma denúncia de que um homem abasteceu o veículo em um posto BR, da Bola da Suframa, e se recusava a pagar o combustível.

No local, à polícia, Bruno alegou que não era habilitado e que o carro que conduzia, modelo Golf, de cor prata e placas PHF-8521, era viatura da Polícia Civil. A namorada dele, Sabrina, aparentemente embriagada, desacatou os policiais.

Ainda conforme a polícia, o rapaz informou que trabalha como pintor na oficina onde a viatura estava para reparos e pegou o carro para passear com a namorada. Dentro do veículo foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas.

O grupo assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato e foram liberados.

Segundo o delegado Henrique Brasil, do 23 ° DIP, por meio da assessoria de imprensa da PC, nesta segunda-feira (20), será aberto um inquérito para investigar as versões do pintor e dos policiais sobre o caso. Ele disse ainda que a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública (SSP) também vai apurar a versão que a viatura estava mesmo na oficina.