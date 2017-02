Grupo envolvido com facção criminosa é preso por tráfico e homicídios em Manaus 

Paulo Henrique dos Santos Carvalho, Alexandre Neves da Cunha, o Mano Rosinha, o detento Takiel Sanches Garrido e Jander Guimarães da Silva foram presos. Foto: Caique Varella

Manaus - Quatro homens envolvidos com uma facção criminosa do Amazonas foram presos na tarde da última segunda-feira (13) e na manhã desta quarta-feira (15), por envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com o delegado Guilherme Torres, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), um dos presos postava no Facebook fotos fumando maconha, com armas e sobre homicídios que ocorriam na cidade.

Torres informou que a quadrilha foi capturada por meio de mandados de prisão preventiva e uma investigação de seis meses para coibir o tráfico de entorpecentes na cidade.

"O grupo é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios na cidade", disse o delegado.

Entre os presos estão Alexandre Neves da Cunha, 28, o Mano Rosinha, que postava sobre crimes nas redes sociais, o detento Takiel Sanches Garrido, 22, Jander Guimarães da Silva, 30, o Dedo e Paulo Henrique dos Santos Carvalho, 30.

As prisões deles ocorreram nos bairros Cidade Nova, Nova Cidade, Monte das Oliveiras e Novo Israel, todos na zona norte de Manaus.

O grupo foi indiciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e associação criminosa. Eles foram encaminhados ao sistema penitenciário.