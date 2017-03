Grupo explode cofres de agência bancária e foge levando armas e dinheiro, em Manaus

Segundo o CIOPS, os suspeitos entraram na agência pela caixa de ventilação do prédio. Além das armas e do dinheiro, o grupo levou também todo o sistema de câmeras do local

A agência permaneceu fechada durante toda esta segunda-feira. Foto: Reprodução/Reinaldo Okita

Manaus - Um grupo, ainda não identificado, explodiu dois cofres, na madrugada desta segunda-feira (13), de uma agência do Banco Santander, localizada na Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), os suspeitos levaram armas e todo o dinheiro do cofre.

Conforme consta nos registros do CIOPS, os suspeitos entraram na agência pela caixa de ventilação do prédio e, em seguida, foram à sala dos cofres e explodiram dois deles. Os suspeitos levaram dois revólveres calibre 38 de um dos cofres e todo o dinheiro do outro, cujo o valor ainda não foi informado pela polícia.

Além das armas e do dinheiro, o grupo levou, ainda, todo o sistema de câmeras do local, além de desligar o alarme da agência. A agência permaneceu fechada durante todo o dia por conta do sistema, que não estava operando.

Equipes policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) estiveram no local. A reportagem esteve na Derfd, mas o delegado Adriano Félix disse que ainda não poderia falar sobre o caso.