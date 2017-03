Grupo intercepta rota no Distrito Industrial e agride funcionários durante assalto

Após o roubo, os suspeitos mandaram o motorista entregar a chave do ônibus e parar o veículo para eles fugirem

Manaus – Quatro homens armados invadiram, na madrugada desta terça-feira (21), o ônibus que faz rota para uma empresa do Distrito Industrial. De acordo informações do Boletim de Ocorrência registrado no 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP)n o grupo agrediu o motorista e alguns trabalhadores e, em seguida, fugiu, levando dinheiro e celulares.

Um industriário de 36 anos informou que os criminosos entraram no veículo no momento em que o motorista parou para deixar um funcionário. "Eu vi quando eles entraram. Ainda tentei esconder meu celular, mas eles foram logo mandando a gente baixar a cabeça e entregar tudo", lembrou a vítima.

De acordo com a testemunhas, os suspeitos estavam armados e encapuzados. Após o roubo, eles mandaram o motorista entregar a chave do ônibus e parar o veículo para eles fugirem.