Grupo é preso com 35 quilos de drogas após operação nas zonas norte e sul de Manaus 

Após denúncias, equipes da polícia conseguiram apreender os entorpecentes em uma casa, no bairro Japiim, e próximo a um bar, no bairro Cidade Nova

Grupo foi preso na quinta-feira (9) nas zonas sul e norte de Manaus. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Cirlei Castro da Silva, 30, a mulher dele Erilene da Silva Costa, 30, Erley Colares da Silva, 46, Hemerson Aparício de Freitas, 25, foram presos, na última quinta-feira (9), após uma operação coordenada pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos, realizada nas zonas sul e norte de Manaus. Com o grupo, segundo o delegado Paulo Mavignier foram apreendidos 35 quilos de entorpecer entre cocaína, maconha e oxi, avaliados em cerca de R$ 300 mil.

A ação foi deflagrada com apoio de servidores lotados na Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com informações do delegado Paulo Mavignier, as prisões ocorreram após denúncias feitas por meio do número 99415-0129, o disque-denúncia da Denarc, de que drogas estariam sendo armazenadas em dois locais na capital que pertenciam ao mesmo fornecedor.

Um dos pontos informados na denúncia era a casa de Erley, na Rua Penetração , segunda etapa do bairro Japiim, na zona sul de Manaus. Por volta de 9h30 de quinta-feira. No local, policiais abordaram Erley e apreenderam 20 kg de drogas dentro da casa. O carro do homem também foi apreendido.

Às 16h30, as equipes se deslocaram para um bar no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, onde, segundo a denúncia, Hemerson iria receber uma grande quantidade de entorpecentes. Quando Hemerson saiu do local, junto com Erilene e Cirlei, os policiais fizeram a abordagem e apreenderam 15 quilos de droga, além de uma motocicleta, modelo Yamaha Fazer YS250, de placa NOV-0653.

Segundo a polícia, Erley foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Já Cirlei, Erilene e Hemerson vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Os quatro serão encaminhados à audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis.