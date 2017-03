Grupo é preso suspeito de usar fardas e arma da Polícia Civil para matar homem

Grupo foi preso na tarde desta quarta-feira (1º). Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Jeanderson de Souza e Sousa, 22, Geovani Mario Rocha Rodrigues, 22, Junior Ferreira Peres, 26, Marcos Adriano Marques Paiva, 21, foram presos na tarde desta quarta-feira (1º), na Avenida Maués, no Cachoeirinha, na zona sul de Manaus.

De acordo com o tenente da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o grupo estava usando fardas da Polícia Civil com uma pistola da instituição para poder abordar e matar um homem identificado como Ronei Marinho Machado, no Morro da Liberdade, que é foragido do semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).





Polícia apreendeu fardas e pistola com o grupo

Foto: Reinaldo Okita



Por volta de 12h desta quarta-feira, o grupo saiu para executar Ronei. De acordo com o tenente Anderso Yamagata, quando chegaram na rua Brasília, no Morro da Liberdade, encontraram o homem e entraram em confronto. Durante o tiroteio, Junior acabou baleado e o grupo não conseguiu matar Ronei. Eles foram presos logo após o confronto.

Ainda de acordo com a polícia, Ronei é suspeito de cometer homicídios na área da zona sul e, por isso, os traficantes da área deram a ordem para a execução. O grupo foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).





Ronei Marinho Machado era o alvo do grupo

Foto: Divulgação/ PM