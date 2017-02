Grupo troca tiros com a polícia após roubar cofre de posto de combustível, diz PM

Assaltantes usaram a S10 para roubar cofre do posto de combustível. Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Um grupo de homens, ainda não identificados, roubou um cofre de um posto de combustíveis localizado na Avenida Grande Circular II e depois trocou tiros com a Polícia Militar na madrugada deste sábado (4), em Manaus. A PM conseguiu recuperar o cofre e o carro usado no crime, mas os assaltantes conseguiram fugir por uma área de mata.

De acordo com informações da PM, uma equipe da 26ª Cicom foi informada de um roubo de uma caminhonete S10 na Avenida Torquato Tapajós na saída de uma casa de shows. Logo em seguida, o veículo foi identificado em um roubo no posto de combustíveis.

Após patrulhamento, uma viatura avistou o veículo com as características informadas em uma área de mata, com o grupo de homens em atitude suspeita. De acordo com a PM, assim que a equipe se aproximou do local o grupo começou os disparos, que foram respondidos pelos PMs. O grupo conseguiu fugir por dentro da mata.

No local, foi confirmado que o veículo S10 de cor prata, e placa OSM-7547, era o veículo que havia sido roubado na Avenida Torquato Tapajós. Na caçamba, foi encontrado o cofre roubado do posto.

Representantes da empresa que gerencia os cofres do posto e também o proprietário da S10 roubada compareceram ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.