Grupo tenta assaltar banco em Nova Olinda do Norte e suspeito é baleado 

Criminosos fugiram após o tiroteio. Foto: Divulgação

Matéria atualizada às 17h39

Manaus - Um grupo de seis homens tentou assaltar uma agência do Bradesco no município de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros a sudeste de Manaus), na tarde desta sexta-feira (3). Durante a ação, os seguranças da agência reagiram e trocou tiros com os criminosos e um deles chegou a ser baleado durante a fuga, conforme informações da assessoria de imprensa daPolícia Civil. Nenhuma quantia foi levada do banco, segundo o Diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Mariolino Brito.

De acordo com a assessoria de imprensa da PC, a tentativa de assalto foi em uma agência localizada na avenida Independência, bairro Centro de Nova Olinda do Norte, foi por volta das 13h.

O grupo chegou ao local em duas motose três suspeitos ficaram do lado de fora, enquanto outros três entraram para praticar o crime. Ao anunciarem o roubo, dois seguranças que atuam na agência reagiram e houve um confronto com os assaltantes. Durante a ação, um dos criminosos foi baleado, mas conseguiu fugir com o restante do grupo.

Ainda segundo a assessoria de imprensa da PC, delegado Mauro Canale, titular da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as equipes de policiais civis e militares do município estão em diligências para localizar os assaltantes.

O delegado comentou que os homens não são conhecidos na região e o proprietário da agência ainda não prestou depoimento, pois ainda estava muito abalado com o crime. As câmeras de segurança do banco serão analisadas para que os suspeitos sejam identificados, de acordo com a assessoria de imprensa da PC.