Haitianos serão encaminhados para casas de acolhimento ao imigrante em Manaus

Cerca de 50 haitianos estão dormindo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Foto: Isabelle Marques/Arquivo D24am

Manaus – Cerca de 50 haitianos, que estão dormindo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes a espera de um voo da empresa Insel Air, serão encaminhados para casas de acolhimento ao imigrante ainda nesta sexta-feira (3), segundo informou a titular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Graça Prola. O atendimento é emergencial e, segundo o órgão, o Procon do Amazonas vai acionar a empresa para solucionar a situação dos passageiros.

Vindos do Haiti para o Brasil, o voo faria conexão em Manaus para seguir para outros destinos do País como São Paulo.

Segundo um dos passageiros, Marckens Viky Gelin, por causa de um atraso no voo no Haiti, os passageiros da Insel perderam a conexão das companhias nacionais em Manaus e foram remanejados, na segunda-feira (27), para um hotel pago pela companhia. No entanto, na noite de ontem (2), receberam a notícia de que teriam que voltar para o aeroporto.

"Desde ontem à noite estamos aqui. Estamos sem comida, dormindo no chão. As pessoas daqui é que estão ajudando, mas, até agora, ninguém deu previsão de quando vamos pegar o voo", disse Gelin.

A brasileira que preferiu se identificar somente como Lucelia informou que pretendia ir para o Caribe e, ao chegar em Manaus, na última segunda-feira, o voo saiu do painel do aeroporto.

Gelin conta que cerca de 15 haitianos ainda estão no Hotel Ibis e Continental, mas que a maioria não está mais no local.

"Estão fazendo isso porque são haitianos, os pobrezinhos. Eu já falei que, de lá, não saio. Todo dia estou pegando um táxi de manhã e de tarde para vir pra saber sobre o voo.

O eletricista Ernesto Cadete, 27, é haitiano, mas mora em Manaus. Segundo ele, na tentativa de ajudar os conterrâneos veio para o aeroporto.

Muitos dos passageiros que esperam o posicionamento da Insel, de acordo com o eletricista, estavam passando férias no Haiti e estão perdendo dias de trabalho no Brasil.

"Não é culpa das empresas, porque a Insel atrasou o voo e, aqui, para remarcar com as companhias brasileiras, tem que pagar e nem todo mundo tem como pagar", disse o haitiano.