Hedinaldo Lima e Sylvio Puga disputam 2º turno da eleição para reitoria da Ufam

Cerca de 11 mil membros da Comunidade Universitária compareceram às urnas para indicar os próximos reitor e vice-reitor da Ufam. Fotos: Raquel Miranda

Manaus - A chapa 17 "Juntos pela UFAM", do professor Hedinaldo Lima, e a chapa 33 "UFAM conectada para o futuro", do professor Sylvio Puga, concorrem no segundo turno da consulta à comunidade acadêmica para a escolha dos novos reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A nova votação ocorrerá na próxima sexta-feira, 31 de março.

Com 41,34% dos votos, o professor Hedinaldo Narciso Lima vai disputar o segundo turno com o professor Sylvio Puga, que alcançou 32,71% do votos válidos. A terceira colocada, professora Arminda Mourão, da chapa 31 “Contraponto” recebeu 25,96% dos votos. Cerca de 11 mil membros da Comunidade Universitária compareceram às urnas para indicar os próximos reitor e vice-reitor da Ufam. A apuração dos votos iniciou às 22h.

A votação, que deveria acontecer apenas na quarta-feira (22), foi prorrogada para quinta-feira (23), até ás 21h. Segundo a presidente da comissão de consulta da Ufam, houve troca nas urnas eletrônicas, atrasando a votação de um grupo de estudantes que não conseguiram votar por causa do horário. Na quinta-feira (25), a votação teve início com atraso de trinta minutos.

Devido aos problemas com as urnas eletrônicas no primeiro dia de votação, o processo foi feito manualmente por meio de preenchimento de cédulas, o que ocasionou demora nas filas. Os eleitores, que chegaram a esperar mais de uma hora para votar, demostraram descontentamento com a gestão eleitoral.

O segundo turno ocorre na próxima sexta-feira (31), em todos os campi da Ufam. No dia 07 de abril, o resultado da consulta à comunidade universitária será encaminhado ao Conselho Universitário (Consuni) para proceder à eleição da próxima gestão da Universidade Federal do Amazonas.

Entenda o processo da escolha de reitor e vice-reitor na Ufam

A eleição do gestor máximo da Universidade é realizada pelo Conselho Universitário, em sessão pública. Para a indicação dos novos gestores ao Ministério da Educação (MEC), os conselheiros consideram a escolha da comunidade universitária, declarada durante consulta informal.

A Consulta Informal à Comunidade Universitária ocorreu nos dias 22 e 23 de março. O segundo turno da consulta será realizado no dia 31 de março. A reunião do Consuni para eleger os novos reitor e vice-reitor da Ufam está agendada para o dia 07 de abril de 2017.