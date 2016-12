Hemoam alerta para o risco de queda no estoque de sangue

A doação voluntária de sangue pode ser feita de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 18h. Foto: Valdo Leão/Divulgação Secom

Manaus - Preocupado com o estoque de sangue para a virada de ano, a Fundação Hemoam está chamando doadores. O diretor em exercício do órgão, Rodrigo Leitão, disse que, geralmente, nesta época do ano aumenta o número de pessoas que necessitam de transfusão.

“Entendemos que, nesta época do ano, há uma queda no estoque (doações) de sangue devido às festas natalinas e de Ano Novo, porém nós precisamos manter a participação da sociedade para que não falte sangue nas unidades de saúde do Estado”, ressalta o diretor.

A doação voluntária de sangue pode ser feita de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 18h. No dia 31 (véspera de ano novo), funcionará das 7h às 12h. Os interessados em doar sangue também podem comparecer no posto de coleta da Maternidade Ana Braga, na Alameda Cosme Ferreira, bairro São José, zona leste, com atendimento de segunda a sexta, das 8h às 13h30.