Homem é agredido durante assalto em bares do Parque Dez

Segundo a proprietária de um dos estabelecimentos, os suspeitos não chegaram a levar dinheiro. Foto: Sandro Pereira

Manaus – Cerca de 25 pessoas, que estavam nos bares Bambu e Faculdade Verde, no bairro Parque Dez, foram assaltadas na noite de segunda-feira (7). Um homem foi agredido, com uma coronhada na cabeça após se recusar a entregar o celular.

Segundo Doris Ramos, proprietária do Faculdade Verde, os assaltantes levaram celulares. Ela contou que dois homens, em um carro prata, de placa e modelo ainda não identificados, desceram armados e renderam os clientes do bar localizado na Rua 26 do conjunto Castelo Branco.

“Minha amiga me disse que tinha um carro parecido rondando o bar mais cedo. Mas em 42 anos morando aqui nunca tinha visto isso acontecer”, declarou Ramos.

Conforme a proprietária, um dos assaltantes tentou atirar, mas a arma não funcionou. Os assaltantes entraram no local somente com bonés e as imagens das câmeras de segurança do vizinho serão, segundo ela, repassadas à polícia.

Conforme Doris, apesar do bar nunca ter sido assaltado, os clientes já tinham reclamado de furto de veículos nas proximidades do local. “Está muito ruim de patrulhamento aqui, no Parque Dez. Só vem viatura quando a gente chama e ainda demora”, reclamou.

De acordo com a proprietária, somente os celulares foram roubados. Os suspeitos não chegaram a levar dinheiro ou renda do bar.