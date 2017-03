Homem é agredido a mordidas durante tentativa de roubo a banca de revista em Manaus

Homem sofreu mordidas no mamilo e na mão esquerda. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Um comerciante de 53 anos foi agredido com mordidas nos mamilo e na mão esquerda, na noite da última segunda-feira (6), na zona centro-sul de Manaus. As agressões foram praticadas, segundo Antônio Henrique Rodrigues, por um homem identificado como Jorge Barros Brandão, de idade não informada, após ser flagrado furtando sua banca de revista.

Antônio disse que foi informado que sua banca de revista, localizada na Rua Ivanete Machado, no Parque Dez, estava sendo roubada. Quando chegou ao local, encontrou a porta do local aberta e o suspeito no interior da banca. “Eu assustei ele dizendo que a polícia estava chegando e quando ele foi saindo, agarrei nele”, lembrou o comerciante.

O comerciante disse que entrou em luta corporal com o suspeito. Durante a briga, Jorge começou a mordê-lo. As mordidas atingiram a mãe esquerda e os mamilos. “Chamamos a polícia. Ela chegou quase 20 minutos depois, mas consegui manter o cara preso com um golpe mata leão até a chegada da polícia”, falou.

Jorge foi levado ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foi apresentado por furto e lesão corporal. O homem foi levado para audiência de custódia.